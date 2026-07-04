En su realidad, México ve un partido "muy igualado" ante Inglaterra

Enrique Gómez

Puede que México esté haciendo un Mundial históricamente bueno, pero ni eso será suficiente para ganarle a Inglaterra en los octavos de final. Necesita hacer más y que su juego raye en la perfección.

Previo al partido del domingo al anochecer, Javier Aguirre admitió que su equipo tendrá que jugar a un mayor nivel de lo que fue la fase de grupos y el duelo de octavos de final ante Paraguay (todos ganados y sin recibir gol en contra) si quiere conseguir una victoria histórica que lo envíe a cuartos.

“Estamos hablando de un equipo top en el mundo, tenemos que hacer un partido perfecto, mejor de lo que hemos hecho”, comentó el ‘Vasco’ en conferencia previa al duelo en el Estadio Ciudad de México, donde manifestó su confianza en que el Tri clasifique a un sexto partido por primera vez.

“Si no creyera que le podemos ganar a Inglaterra, lo diría; mañana será un partido muy igualado y quien cometa menos errores se lo va a llevar”, aseguró el entrenador que está dirigiendo su tercer Mundial.

Momentazo en la rueda de prensa de Javier Aguirre. 😂 pic.twitter.com/8p1oHjJqbQ — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 4, 2026

Respecto a la ‘amenaza’ que hubo de jugar al mediodía (en lugar de las 18:00 horas como es el horario original) y de su manera de reaccionar al afirmar que ese cambio de horario le “rompía la madre”, el estratega aseguró que nunca fue un factor que afectara al grupo de jugadores.

“Los que me conocen bien saben que soy como soy en cualquier escenario. En ambos temas fui natural, nada fue planeado. En relación con el grupo, esto no le afectó; no permeó, siguen con las ganas de hacer un buen partido. Nosotros nos encargamos de que estas cosas pasen desapercibidas para los jugadores”, aclaró el técnico, quien ya utilizó a 25 de los 26 futbolistas que convocó para el certamen.

México ya había jugado cinco partidos en un Mundial y su máximo alcance son los cuartos de final de 1970 y 1986, pero lo que nunca ha logrado es clasificar a un sexto encuentro en la Copa del Mundo, tampoco ganar dos juegos de eliminatoria en un mismo torneo. Veremos si hace historia.