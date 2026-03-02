Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llega cargada de información, muchos eventos en diversas disciplinas y aquí te presentamos las cinco noticias que debes saber.

Regresan las competencias europeas Copyright: Reuters

Los octavos de final de la Champions League y la Europa League ya están aquí. En la Champions, los duelos de ida se disputarán este martes 10 y miércoles 11; los duelos más prometedores son: Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, PSG-Chelsea, y Real Madrid-Manchester City. En la Europa League los partidos serán el jueves 12 y los más llamativos son: Roma-Bologna, Stuttgart-Porto, Lille-Aston Villa y Celta de Vigo-Lyon.

Continúa el Clásico Mundial de Béisbol Copyright: USA Today

El mejor béisbol de selecciones sigue su curso con el cierre de la primera fase el miércoles 11 y el inicio de los cuartos de final el viernes 13 y sábado 14. Por el momento, Puerto Rico, Cuba, México, Estados Unidos, Italia, Japón, República Dominicana y Venezuela son los únicos equipos que han ganado todos sus partidos.

La Liga MX está que arde Copyright: Imago7

El Clausura 2026 dejó muchas emociones el fin de semana, con Tigres ganando el Clásico Regio de último minuto; Santos ganando su primer partido de la campaña, y Cruz Azul y Toluca peleando por el liderato. Esta semana arranca la Jornada 11 y trae un duelo que pondrá a prueba a la ‘Máquina’ pues se meterá a Ciudad Universitaria para enfrentarse a Pumas. Por su parte, los ‘Diablos’ se medirán a Atlas.

Sergio Pérez volvió a la F1 Copyright: Reuters

El tan ansiado regreso de ‘Checo’ a la máxima categoría del automovilismo se cumplió el pasado fin de semana en el Gran Premio de Australia. El mexicano concluyó en el puesto 16, a tres vueltas del ganador George Russell.

Xavi Hernández vs Joan Laporta, lucha de declaraciones Copyright: Reuters

El exjugador y exentrenador del Barcelona habló con el diario La Vanguardia sobre su paso y salida del club cuando fue director técnico y la respuesta del presidente no se hizo esperar. Laporta negó que Lionel Messi estuviera listo para regresar y que le haya mentido respecto a su salida del banquillo.