¡Esto es cine! así el nuevo 'intro' de la F1 para la temporada 2026

Héctor Cantú

La Fórmula 1 está lista para dar el banderazo de salida a la temporada 2026 que estará marcada, para el mercado hispano, por el regreso del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez al máximo circuito.

Ahora, enfundado en los colores de Cadillac, el piloto tapatío intentará hacer una temporada por demás digna para la nueva escudería que se une a la parrilla de salida.

A dos días del inicio de la temporada con el GP de Australia, la Fórmula 1 ha hecho público la introducción audiovisual para el inicio de esta temporda 2026, donde, curiosamente, Pérez es el primero en aparecer en escena.

11 equipos y 22 pilotos comenzarán este jueves por la noche en hora del centro de México con las pruebas libres para pasar a la clasificación el viernes por la noche y la carrera justo un día después.

Con 36 años de edad, ‘Checo’ Pérez vivirá su décima quinta temporada como piloto de Fórmula 1, convirtiéndolo en una auténtica figura a nivel mundial del deporte motor.