Publicación: martes 3 de marzo de 2026

EFE

Franco Colapinto, listo para acelerar

El piloto argentino se mostró entusiasmado por conocer el rendimiento del equipo.

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto se mostró "emocionado" antes de comenzar la temporada 2026 con la escudería Alpine e incidió en sus ganas de "apretarle al coche en condiciones y ver en qué punto" está su equipo.

"Creo que va a ser un reto muy interesante para esta nueva generación de coches de Fórmula 1. Vamos a trabajar duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera. Estoy emocionado por apretarle al coche en condiciones y ver en qué punto estamos", declara el argentino a los medios de su equipo.

Aunque debutó en Fórmula 1 con Williams en 2024, la temporada 2026 será la primera en la que el piloto, ahora en Alpine, compita desde el primer gran premio. Colapinto valoró positivamente este hecho:

"Ha sido de ayuda para mí personalmente para entender los nuevos coches, porque aspiramos a tener una temporada competitiva. En general tuvimos test positivos en Barcelona y Baréin y recogimos muchos datos importantes".

Alpine presentó sus nuevos autos, con embajador de lujo

La escudería BWT Alpine F1 Team presentó en Londres el monoplaza A523 con el que los pilotos galos Esteban Ocon y Pierre Gasly competirán la próxima temporada en la Fórmula Uno
El ex futbolista y entrenador Zinedine Zidane será embajador de la marca.

Colapinto nunca ha corrido en Australia en Fórmula 1, pero sí en Fórmula 2 y 3. "En cada sesión aprendemos incluso más sobre el coche y así será también cuando empecemos los libres en Albert Park. El circuito es muy rápido".

"Estoy con ganas de llegar a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y no puedo esperar a ver cómo se desarrolla".

Entre los cambios de 2026 Alpine destaca la introducción de coches más pequeños y estrechos, nuevos sistemas aerodinámicos y modificaciones en las unidades de potencia.

La temporada de Fórmula 1 arrancará este fin de semana con el Gran Premio de Australia (6-8 marzo). Después, los pilotos continuarán la competición en Shanghái (China), entre el 13 y el 15 de marzo.

