Franco Colapinto, feliz por volver a correr en Bakú

EFE

El argentino Franco Colapinto (Alpine), manifestó, con miras al Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que tiene "ganas de volver a correr en Baku, donde" logró sus "primeros puntos" en la categoría reina "el año pasado".



"Ya tengo ganas de volver a correr en Baku, donde logré mis primeros puntos el año pasado. Me siento bien en el coche en estos momentos, aunque Monza (Italia, donde acabó decimoctavo hace dos semanas) fuese complicado para nosotros como equipo", manifestó Colapinto, nacido en Pilar (Buenos Aires) hace 22 años. FRANCO COLAPINTO EN EL PÓSTER DE LA F1 🙂‍↕️ pic.twitter.com/79zUBKEGEL — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) September 15, 2025

"Nos tomamos un tiempo para repasar asuntos y yo estuve en la factoría de Enstone (Inglaterra) la pasada semana para preparar este fin de semana de Azerbaiyán. Baku es uno de los circuitos más bonitos que visitamos durante la temporada", opinó el argentino, que el año pasado, cuando disputó las últimas nueve pruebas del curso con Williams, acabó octavo en el circuito urbano de la capital azerbaiyana una carrera que ganó el australiano Oscar Piastri (McLaren): líder de este Mundial, con 324 puntos, 31 más que su compañero, el inglés Lando Norris.



"Evidentemente tengo recuerdos felices del año pasado, cuando, al acabar octavo, sumé mis primeros puntos en la Fórmula Uno", dijo Colapinto, que afronta su undécimo Gran Premio desde que retornó a la división de honor del automovilismo, en la que este año aún no ha puntuado y cuyo mejor resultado es el undécimo que logró hace tres semanas en Zandvoort.

"Este fin de semana consistirá en intentar aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente, en un circuito que será muy exigente. Sabemos que no será fácil, pero haremos todo lo posible para optimizar nuestros resultados este fin de semana", apuntó el bonaerense.