Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El futbol internacional vive días de despedidas, decisiones importantes y partidos que definirán el futuro de varias selecciones. Estas son las cinco noticias que debes saber para arrancar la semana.

Romelu Lukaku se retira de Bélgica Reuters

El delantero anunció en redes sociales su retiro de la Selección Belga después de 16 años. Durante ese periodo, Lukaku disputó 135 partidos y anotó 94 goles, cifras que lo consolidaron como el máximo goleador histórico del combinado nacional.

La UEFA ya tiene candidato para enfrentar a Gianni Infantino Reuters

El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, competirá en las elecciones a la presidencia de la FIFA en marzo de 2027. Mediante un comunicado, la UEFA informó que el dirigente cuenta con su respaldo para enfrentar a Gianni Infantino.

La UEFA Nations League está por concluir Reuters

La fase de grupos de la Nations League terminará este martes 17 con los últimos partidos de la Jornada 6. Grecia, Alemania, Dinamarca y Noruega buscan un lugar en los cuartos de final, mientras que Francia, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, España y Portugal ya aseguraron su clasificación a la fase de eliminación directa.

México a revertir su derrota ante Jamaica Mexsport

El ‘Tri’ recibirá a los ‘Reggae Boyz’ este martes 17 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League. La Selección Mexicana cayó 3-2 en la ida, su primera derrota ante Jamaica en 18 años. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

Se avecina el Clásico de Inglaterra Reuters

Liverpool recibirá a Manchester United en la Jornada 11 de la Premier League, en un encuentro que marcará el debut de Mauricio Pochettino al frente de los ‘Red Devils’. Ambos clubes se han enfrentado 208 veces, con 82 victorias para United, 67 para Liverpool y 59 empates. Los ‘Reds’ llegan en el cuarto lugar de la clasificación, mientras que Manchester United ocupa el puesto 18, en zona de descenso.