La UEFA respalda a Philippe Diallo, el rival de Gianni Infantino

Reuters

El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, se presentará a las elecciones a la presidencia de la FIFA de marzo con el apoyo de las federaciones miembro de la UEFA representadas en el Comité Ejecutivo y en el Consejo de la FIFA, según anunció el lunes el organismo rector del futbol europeo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que buscará la reelección, se enfrenta a una oposición generalizada desde su intento fallido en julio de incorporar a inversores privados a una nueva entidad comercial para gestionar los derechos relacionados con competiciones como el Mundial.

"En una reunión celebrada hoy y presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA invitaron a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027 y le prometieron por unanimidad su pleno apoyo", indicó un comunicado de la UEFA.