Reuters
La UEFA respalda a Philippe Diallo, el rival de Gianni Infantino
El dirigente francés buscará la presidencia de la FIFA en las elecciones de marzo de 2027.
El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, se presentará a las elecciones a la presidencia de la FIFA de marzo con el apoyo de las federaciones miembro de la UEFA representadas en el Comité Ejecutivo y en el Consejo de la FIFA, según anunció el lunes el organismo rector del futbol europeo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que buscará la reelección, se enfrenta a una oposición generalizada desde su intento fallido en julio de incorporar a inversores privados a una nueva entidad comercial para gestionar los derechos relacionados con competiciones como el Mundial.
"En una reunión celebrada hoy y presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA invitaron a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027 y le prometieron por unanimidad su pleno apoyo", indicó un comunicado de la UEFA.
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