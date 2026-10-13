Infantino pide disculpas por su idea de vender el Mundial

EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas por los errores cometidos en la gestión y comunicación del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) durante la primera reunión del Consejo después del Mundial, sin embargo, los sectores más críticos de Europa mantuvieron la postura en contra de su continuidad.

Infantino aseguró ante el Consejo reunido en Zúrich (Suiza) que la idea que pretendía vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos se ha retirado de forma permanente y no volverá a presentarse de ninguna manera e hizo un llamamiento a la unidad.

"El futbol es para todos y en todas partes" afirmó, tras señalar que el objetivo del proyecto, sujeto a la aprobación del Consejo de la FIFA y de sus asociaciones miembro, siempre fue aumentar la inversión en el futbol y canalizarla de forma más eficaz,

Según informó la FIFA en un comunicado, abogados externos informaron al Consejo sobre el trasfondo jurídico del proyecto FFE, cuyos detalles se mantienen confidenciales debido a los procedimientos legales en curso en los Estados Unidos.

Este plan, que será ultimado por las comisiones pertinentes y por el Consejo de la FIFA en su próxima reunión en diciembre en Doha, estará sujeto a la aprobación del Congreso del 18 de marzo de 2027, en el que se celebrarán las elecciones a la presidencia.

President Gianni Infantino has apologised to the Fifa Council for his World Cup sell-off plan.



Infantino declined an interview request from the BBC and other media. Instead, he issued this video statement and did not take questions. pic.twitter.com/jwhQouVMhV — BBC Sport (@BBCSport) October 15, 2026

"El dinero de la FIFA, incluidas sus reservas, pertenece a las 211 asociaciones miembro, y la propuesta de incrementar la inversión en todas las asociaciones miembro, confederaciones y demás partes interesadas a 6.350 millones$ tiene como objetivo reforzar nuestro firme compromiso de seguir respaldando el desarrollo del fútbol y su acceso a nivel global gracias al extraordinario resultado financiero de la Copa Mundial", declaró Infantino.

El presidente destacó que desde que asumió la presidencia en 2016, se ha pasado de 1 millón$ a 25 para cada asociación y dio las gracias a quienes han hecho sugerencias sobre la distribución de fondos. "Debemos mirar hacia el futuro con espíritu de unidad y en el mejor interés del fútbol", dijo.

Tras la reunión, federaciones de la UEFA muy críticas con la gestión de Infantino como Inglaterra y Alemania mantuvieron su postura en contra y rechazaron la continuidad de este en la presidencia.

La presidenta de la Federación Inglesa y vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, señaló que no recibieron respuestas a las preguntas que formularon, como tener acceso a los documentos del proyecto FFE. "Tiene que responder a esas preguntas y, si no lo hace ahora, no está capacitado para ser presidente de la FIFA", afirmó, según medios ingleses.

"La confianza en él se ha perdido. Ahora necesitamos que se presenten nuevas personas con nuevas ideas y descubran cómo poner sobre bases sólidas a esta organización", apuntó a su vez el presidente de la Federación de Alemania, Bernd Neuendor.