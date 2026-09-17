La FA exige a Gianni Infantino revelar su plan para privatizar el Mundial

EFE

La presidenta de la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés), Debbie Hewitt, ha pedido a Gianni Infantino que revele los documentos relacionados con el intento fallido de privatizar la Copa del Mundo.

Hewitt ha escrito una carta a la FIFA en la que le exige que haga públicos esos documentos antes de la próxima reunión de ese organismo prevista para el 15 de octubre.

Según medios británicos, en la carta también acusa a Infantino de fallos en su trabajo y de provocar un deterioro en la cultura del organismo que dirige el futbol.

Infantino, que ya confirmó que se presentará en 2027 a la reelección, está bajo mucha presión desde hace semanas debido a esta iniciativa para vender la Copa del Mundo, que recibió el rechazo de la mayor parte de la comunidad futbolística.

En la misma misiva, Hewitt también ha pedido explicaciones a la FIFA por la tarjeta roja que se le retiró a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, para que pudiera disputar el duelo de octavos de final en el Mundial contra Bélgica.