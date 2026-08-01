FIFA le da carpetazo al 'Plan Infantino'

Redacción FOX Deportes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, decidió dar marcha atrás a la controversial propuesta de vender una participación comercial de FIFA Forward Enterprise y que los torneos globales fueran administrado por un consorcio.

El plan, que incluía una oferta multimillonaria de fondos de inversión extranjeros, buscaba ceder derechos de explotación para financiar nuevas competencias globales.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

La iniciativa generó un firme rechazo por parte de la UEFA y los clubes europeos, quienes consideraron que la operación ponía en riesgo la soberanía del futbol.

Las constantes presiones diplomáticas y la falta de consenso de las federaciones terminaron por fracturar el respaldo que el dirigente suizo requería para avanzar.

Ante la oposición institucional, Infantino confirmó la retirada del cuestionado proyecto con el fin de priorizar la estabilidad política dentro de la entidad rectora mundial.

El directivo garantizó que los torneos mantendrán su estructura de propiedad actual, descartando categóricamente la entrada de capital privado en la gestión del evento.

Con esta decisión, el organismo busca cerrar un período de intensa fricción política y asegurar que los activos comerciales sigan bajo control de la comunidad deportiva.

La postura oficial reafirma que el patrimonio institucional no se encuentra en venta, garantizando la protección del torneo más importante dentro de su marco tradicional.