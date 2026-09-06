FIFA lo confirma: Gianni Infantino buscará la reelección

Reuters

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue decidido a presentarse a la reelección a pesar de la renovada oposición a su candidatura tras un plan fallido para vender una participación en las competiciones de la FIFA a inversionistas privados, según declaró el domingo un portavoz del organismo mundial del fútbol.

Infantino, que ya había anunciado que se presentaría a un cuarto mandato en marzo del año que viene, se ha enfrentado a peticiones de dimisión por parte de la UEFA, la AFC y la CONCACAF, después de que su plan de vender una participación del 20 % en el Mundial y otros eventos de la FIFA fuera descartado en julio ante la amplia reacción negativa que suscitó.

No obstante, el presidente, de 56 años, sigue contando con el apoyo de las confederaciones africana y sudamericana.

"El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El señor Infantino se presentará a la reelección", declaró un portavoz de la FIFA en un comunicado.

El comunicado se publicó después de que Infantino se mantuviera hermético cuando se le preguntó si se arrepentía de las turbulentas últimas seis semanas, mientras asistía el sábado al Mundial Sub-20 en Polonia.

"Habrá mucho que decir, pero habrá un lugar y un momento adecuados para hacerlo", había dicho Infantino.

Nadie ha anunciado oficialmente su candidatura para disputarle el puesto a Infantino en las elecciones del año que viene.