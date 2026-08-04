¿Apagar el fuego? Gianni Infantino convoca a reunión de emergencia

Héctor Cantú

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha convocado a los altos cargos del organismo que dirige a una reunión en Rabat este miércoles por la crisis generada por su fracasada intención de crear una filial para comercializar la fase final de la Copa del Mundo, según informa Sky Sports.



Según ese medio, Infantino ha convocado la reunión después de que se viera obligado a retirar su plan de crear 'FIFA Forward Enterprise (FFE)', una empresa encargada de gestionar los aspectos comerciales y operativos de los torneos de la FIFA.

El pasado viernes Infantino anunció que la entidad desiste de su intención de crear dicha filial para comercializar la fase final de la Copa del Mundo.



"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", afirmó la FIFA en una nota de prensa.



Dos días antes, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

El proyecto recibió al día siguiente un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.



La Concacaf también se sumó la víspera a las intenciones de la UEFA, mientras que el pasado viernes la Conmebol afirmó el inicio de "un proceso de consultas" entre sus miembros y aseguró que "Primero está el fútbol".



El responsable de desarrollo mundial del fútbol de la FIFA, Arsène Wenger; el secretario general, Mattias Grafström; y el príncipe Ali, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, dejaron clara su oposición a la iniciativa de Infantino, que estuvo en Marruecos la pasada semana.



Wenger afirmó en un comunicado difundido a través de la FIFA que descartar el plan era "absolutamente necesario e incuestionable", mientras que Grafstrom calificó la última semana como "una serie de acontecimientos tristes y censurables" en un correo electrónico interno dirigido al personal del organismo rector del fútbol mundial.



Por su parte, el príncipe Ali acusó a la FIFA de crear una situación que «equivale a un chantaje» en relación con los premios no pagados y el apoyo a la reelección de Infantino.