La FIFA investigará a Argentina por su comportamiento en la final

Héctor Cantú

La final de la Copa del Mundo 2026 que terminó conquistando la Selección Española, tuvo momentos de alta tensión, incluso una vez finalizado el encuentro.

La FIFA ha adelantado que abrirá un proceso de investigación profundo para analizar las actitudes y acciones, un tanto violentos, de algunos jugadores de la Selección Argentina.

🇦🇷 "La IMAGEN de ARGENTINA es PATÉTICA".



‼️ "Ha hecho el RIDÍCULO".@jpedrerol alucina con los medios argentinos y sus reflexiones tras la derrota en la final. pic.twitter.com/i5Am4tFYIQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 19, 2026

En especial, llama la atención las agresiones de Nahuel Molina y Leandro Paredes al finalizar el encuentro. Las imágenes difundidas en redes sociales reflejan a los jugadores agrediendo físicamente a sus rivales en turno. El primero, al intentar dar un golpe a Rodri y el segundo con el intercambio de empujones y golpes con Gavi.

Pero las sanciones podrían ir un poco más allá, pues la FIFA ha intentado promover el deportivismo en toda su expresión. Argentina atentó contra esta postura del máximo organismo rector del futbol mundial al dar la espalda mientras España levantaba la Copa del Mundo.

Lo que no se vio: Argentina de espaldas en la coronación de España Momentos de tensión en el momento cumbre de la gran final del Mundial

Se espera que en los próximos días, el máximo organismo del futbol anuncie sanciones para los miembros del combinado argentino que hayan estado fuera de norma en la gran final del Mundial 2026 que culminó con la coronación de España por segunda ocasión en la historia.