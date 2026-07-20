Los reprobados de Argentina en la final del Mundial 2026

Héctor Cantú

La Selección Argentina ha perdido el trono mundial ante la España de Luis de la Fuente, un equipo que demostró por qué, desde el inicio del torneo, era el favorito para levantar la copa.

Argentina fue un equipo limitado en futbol y en ideas para poder hacer daño a una España que logró contener a Lionel Messi y cerrar los canales de salida para que los sudamericanos lograran encontrar el arco rival.

Los botines de Enzo Fernández que desafiaron las las reglas en el Mundial, no fueron de la suerte

Los sudamericanos no tuvieron una sola ocasión clara de gol y apenas logró dos disparos ante los 20 de la Furia Roja que, extrañamente, no pudo marcar en más ocasiones.

Algunos jugadores de la Albiceleste no estuvieron a la altura del partido. Quedaron enterrados en la desesperación y frustración.

El principal señalado de Argentina fue Enzo Fernández, expulsado por doble cartón amarillo, dejando a su equipo en desventaja numérica ante un equipo sólido como España. Además, Enzo solo logró 7 pases precisos en campo rival y perdió un total de 9 balones en los minutos que estuvo sobre la cancha.

Otro de los futbolistas que quedó por debajo de lo esperado fue Julián Álvarez. ‘La Araña ‘nunca encontró los espacios para hacer daño y se fue sin un solo disparo a puerta y con solo 12 pases precisos.

Finalmente, el tercer futbolista reprobado por parte de la Albiceleste, fue Giuliano Simeone, quien perdió la marcación de Ferrán Torres en la jugada del gol español.

Antes del gol ibérico, Simeone tuvo en sus pies el gol para Argentina, pero su disparo salió muy por encima del larguero en la que fue la opción más clara de Argentina durante el partido.

La nulidad futbolística de la hoy subcampeona del mundo queda reflejada con las cifras. Argentina no se cercó una sola vez en el tiempo extra del partido y apenas tocó en una ocasión el balón en el área del rival durante la primera mitad del partido.