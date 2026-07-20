Lo que no se vio: Argentina de espaldas en la coronación de España

Héctor Cantú

El dolor de perder la final para Argentina en el que habría sido el último partido de Mundial para Leo Messi, fue tan grande que no quisieron ver la coronación del rival que se impuso simplemente por haber sido mejor y más efectivo sobre la cancha.

No importó el deportivismo. Tampoco que los jugadores de la Furia Roja les hicieran el ‘pasillo’ a los subcampeones para reconocerles el esfuerzo y el camino recorrido.

España le hizo el pasillo a Argentina cuando pasaron por su medalla de subcampeones.



¿Qué hicieron los jugadores de la Albiceleste? Darle la espalda a los Campeones del Mundo. pic.twitter.com/MUsMdHwodp — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 20, 2026

Fue el técnico Lionel Scaloni quien pidió a sus pupilos que se mantuvieran en el césped para la coronación del nuevo campeón del mundo. Y lo hicieron, se quedaron sobre la cancha, pero dando la espalda al momento mientras Rodri levantaba el trofeo.

“No nos importa (que dieran la espalda), al final también son importantes los valores que quieres transmitir hacia afuera. Creo que ellos deben ser también un ejemplo para todo y también para bien”, detalló Dani Olmo en zona mixta.

Nos enseñaron que no hay imposibles cuando se juega con el corazón 🩵🤍



Gracias por las alegrías, por las lágrimas de emoción y por dejar la bandera en lo más alto 🇦🇷 pic.twitter.com/wsq4sUTv7Q — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 20, 2026

La acción de los jugadores de la Albiceleste tuvo eco en la prensa mundial que también criticó el connato de bronca entre Leandro Paredes, Gavi y el propio Rodri.

España se convierte en la séptima selección en ganar dos o más ediciones de la Copa del Mundo luego de haber conquistado la edición 2010.