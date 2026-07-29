CONCACAF también rechaza a la FIFA y su idea de vender el Mundial

Redacción FOX Deportes

Además de la UEFA, ahora es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (CONCACAF) quien rechaza el plan de privitización de la FIFA y cuestiona al presidente Gianni Infantino.

"CONCACAF y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta. CONCACAF se reafirma en que el futuro del futbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del futbol", expresa el comunicado publicado por el organismo, al cual pertenecen Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones del último Mundial.

La CONCACAF, con sus 41 federaciones miembro, se reunió de emergencia para deliverar acerca del plan de la FIFA de vender el Mundial de futbol a inversores privados a través del programa 'FIFA Forward Enterprise', filial que planea una captación inicial de capital de hasta 4 mil 200 millones de dólares mediante inversores a largo plazo con participaciones minoritarias.

CONCACAF convoca una reunión de emergencia ante el 'plan Infantino' Los 41 miembros debatirán la propuesta de la FIFA para atraer inversores privados.

Según explicó la Agencia EFE, la FIFA rechaza que el Mundial esté en venta y tampoco su gestión y afirma que los fondos captados se repartirían equitativamente a las federaciones y aumentarán de 8 millones de dólares por país a 20 millones en el de 2027-2030.

"Durante la reunión, los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la ausencia del debido proceso alrededor de la propuesta, la fecha límite artificialmente impuesta y la ausencia de cualquier revisión o aprobación de los organismos de gobierno de FIFA. Además, la necesidad de capital privado para financiar nuevos y existentes programas de FIFA, después del Mundial más beneficioso de la historia, se cuestionó", continuó el comunicado.

Tras la reacción de la UEFA, que ya anunció que ninguna de sus federaciones participará en las competiciones de la FIFA mientras se mantenga vigente la propuesta, CONCACAF es el segundo organismo que rechaza públicamente la idea de Infantino, con lo que ya son 96 federaciones en contra. Si se reúnen 10 más, la propuesta se descartará por mayoría de votos.