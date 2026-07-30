¿Un Mundial sin selecciones europeas? La UEFA amenaza con no participar

Héctor Cantú

La UEFA ha tomado una decisión unánime y radical que podría llevar a sus miembros a no participar en los torneos auspiciados por la FIFA.

La postura surgió después de que la FIFA analizara la posibilidad de vender participaciones de propiedad relacionadas con la Copa del Mundo y otras de sus competiciones.

"La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo europeo en un comunicado.

En su misiva, la UEFA calificó la propuesta como "irresponsable e indefendible", al considerar que fue planteada en secreto y sin consultar a ninguno de los organismos internacionales.

"Este modelo no tiene cabida en el futbol mundial. El futuro del futbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a la rentabilidad de los inversores. El futbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico", explica la UEFA.

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El organismo europeo advirtió que, mientras la propuesta permanezca sobre la mesa, la participación de sus federaciones en competiciones organizadas por la FIFA podría verse comprometida. De mantenerse ese escenario, incluso podrían celebrarse Mundiales sin representantes europeos.

Además, la UEFA exigió a la FIFA garantías de que nunca más "abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada".