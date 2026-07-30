Publicación: jueves 30 de julio de 2026

Héctor Cantú

¿Un Mundial sin selecciones europeas? La UEFA amenaza con no participar

El organismo protesta de manera enérgica ante los planes de la FIFA

La UEFA ha tomado una decisión unánime y radical que podría llevar a sus miembros a no participar en los torneos auspiciados por la FIFA.

La postura surgió después de que la FIFA analizara la posibilidad de vender participaciones de propiedad relacionadas con la Copa del Mundo y otras de sus competiciones.

"La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", señaló el organismo europeo en un comunicado.

En su misiva, la UEFA calificó la propuesta como "irresponsable e indefendible", al considerar que fue planteada en secreto y sin consultar a ninguno de los organismos internacionales.

"Este modelo no tiene cabida en el futbol mundial. El futuro del futbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a la rentabilidad de los inversores. El futbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico", explica la UEFA.

10 datos de España, el nuevo monarca mundial

España levantó por segunda ocasión una Copa del Mundo. Es la séptima selección que consigue dos o más títulos absolutos
Ningún campeón del mundo había recibido tan pocos goles como España en esta edición (1 tanto en contra)
España llegó a 38 partidos al hilo sin perder, la racha más larga en la historia para un cuadro europeo o sudamericano.
Las dos veces que España ha sido campeón del mundo, lo ha sido con un gol de un jugador del Barcelona (Iniesta 2010 y Ferrán Torres 20206)
Rodri Hernández completó 50 pases en la primera mitad del partido y superó los registros de Dunga (Brasil)
España tenía un 16 por ciento de probabilidades de levantar el título mundial a inicios del torneo.
Rodri Hernández se convierte en el séptimo jugador en conseguir un Balón de Oro, una Champions, una Eurocopa y un Mundial.
España se convirtió en la priemra selección en la historia en ser campeona alineando en el cuadro titular a dos jugadores menores de 20 años (Pau Cubarsí y Lamine Yamal).
España levantó el título sin coneder un solo disparo a puerta en contra. Es la primera selección en lograrlo.
Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven en la historia en ser campeón en Europa y en el Mundial

El organismo europeo advirtió que, mientras la propuesta permanezca sobre la mesa, la participación de sus federaciones en competiciones organizadas por la FIFA podría verse comprometida. De mantenerse ese escenario, incluso podrían celebrarse Mundiales sin representantes europeos.

Además, la UEFA exigió a la FIFA garantías de que nunca más "abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada".

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