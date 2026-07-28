FIFA vendería participaciones de la Copa del Mundo; UEFA alza la voz

EFE

La UEFA advirtió a la FIFA de que hay "límites que las instituciones del futbol nunca deben cruzar" después de que el diario británico The Times informara que el máximo organismo del futbol planea vender participaciones de la Copa del Mundo.

Según ese medio, este nuevo sistema de venta de participaciones del mayor torneo de selecciones del mundo generaría decenas de millones de libras al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Esto cruza una línea que ninguna institución del futbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte", señaló la UEFA en un comunicado.

La Copa del Mundo ya está en su nueva casa

"El alma y la gobernanza en el futbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del futbol. No es tarea de la FIFA vender", añadió.

Según The Times, esta iniciativa llevaría a la creación de una compañía que controlaría tanto la Copa del Mundo masculina como la femenina, así como el Mundial de Clubes y podría derivar en el futuro a la ampliación de equipos y en que se juegue de forma más regular en lugar de los cuatro años que pasan en estos momentos entre torneo y torneo.

En caso de que esta propuesta fuera aprobada, cada una de las 211 naciones que forman la FIFA recibirían una participación de dicha compañía, siendo libres de quedársela o venderla.

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Infantino, quien estará en el cargo de presidente de la FIFA hasta 2031, podría ser el presidente de dicha compañía a partir de que acabe su mandato.

"FIFA siempre está en la búsqueda de proyectos innovadores que puedan mejorar el desarrollo del futbol alrededor del mundo y está siempre abierta a revisar las propuestas que se lancen. Ahora estamos empezando un proceso de consulta. Como dijo el presidente de la FIFA el pasado 18 de julio durante una reunión con todos las federaciones miembro, la prioridad ahora es desatar el potencial comercial después de la Copa del Mundo 2026", publicó el máximo organismo del futbol mundial en un comunicado.

"La FIFA toma sus decisiones de forma democrática y la propuesta que ha recibido está siendo analizada y será presentada a las 211 federaciones y al consejo de la FIFA, quienes serán los que tomen la decisión", subrayó.