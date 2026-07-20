¿Por qué el presidente de la UEFA no fue a la final del Mundial?

Reuters

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no asistió a la final del Mundial tras una serie de desacuerdos entre la entidad y la FIFA en torno a los procedimientos disciplinarios, la logística arbitral y la organización de los partidos, informó a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto.

Uno de los principales puntos de discordia fue la decisión de la FIFA de suspender la aplicación de una sanción automática de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun tras recibir una tarjeta roja.

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El asunto se convirtió en una de las mayores polémicas del torneo y provocó la condena de la UEFA, que afirmó que la FIFA había "cruzado una línea roja".

Otro motivo de la ausencia de Ceferin fue el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que no pudo participar en el Mundial tras habérsele denegado la entrada en Estados Unidos.

Posteriormente, Artan fue designado para arbitrar la Supercopa de la UEFA entre el París Saint-Germain y el Aston Villa en agosto.

Además, los delegados europeos expresaron su preocupación por la gestión geopolítica de los partidos en los que participaba Irán, así como por los ajustes operativos introducidos para el torneo.

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Entre las medidas figuraban la implantación de pausas obligatorias para hidratarse y un descanso más prolongado en la final, medidas que la FIFA introdujo en este torneo.

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