Publicación: jueves 30 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

CONCACAF convoca una reunión de emergencia ante el 'plan Infantino'

Los 41 miembros debatirán la propuesta de la FIFA para atraer inversores privados.

La CONCACAF sostendrá una reunión de emergencia para analizar el plan impulsado por la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, de vender participaciones de sus torneos a inversores privados, una iniciativa que ya provocó el rechazo de la UEFA.

Los 41 miembros de la confederación fueron convocados para reunirse este jueves 30 de julio y debatir la propuesta, de acuerdo con The Athletic.

La reunión llega después de que la CONCACAF cuestionara el proyecto mediante un comunicado, en el que aseguró que "nos preocupa profundamente la falta de garantías procesales".

La postura de la CONCACAF se suma a la de la UEFA y sus 55 asociaciones miembro, que anunciaron que podrían ausentarse de las competencias organizadas por la FIFA mientras continúe este proceso. En un comunicado, el organismo europeo afirmó que "el futbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico".

España lidera a Europa en el Ranking FIFA tras el Mundial 2026

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Posición: 61 | Bosnia y Herzegovina | 1408 puntos
Posición: 48 | Chequia | 1467 puntos
Posición: 42 | Escocia | 1491 puntos
Posición: 37 | Suecia | 1525 puntos
Posición: 27 | Turquía | 1582 puntos
Posición: 23 | Austria | 1598 puntos
Posición: 19 | Noruega | 1651 puntos
Posición: 14 | Suiza | 1710 puntos
Posición: 13 | Croacia | 1723 puntos
Posición: 12 | Alemania | 1726 puntos
Posición: 9 | Países Bajos | 1775 puntos
Posición: 8 | Bélgica | 1778 puntos
Posición: 7 | Portugal | 1787 puntos
Posición: 4 | Inglaterra | 1889 puntos
Posición: 2 | Francia | 1948 puntos
Posición: 1 España 1965

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