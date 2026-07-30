CONCACAF convoca una reunión de emergencia ante el 'plan Infantino'

Redacción FOX Deportes

La CONCACAF sostendrá una reunión de emergencia para analizar el plan impulsado por la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, de vender participaciones de sus torneos a inversores privados, una iniciativa que ya provocó el rechazo de la UEFA.

Los 41 miembros de la confederación fueron convocados para reunirse este jueves 30 de julio y debatir la propuesta, de acuerdo con The Athletic.

La reunión llega después de que la CONCACAF cuestionara el proyecto mediante un comunicado, en el que aseguró que "nos preocupa profundamente la falta de garantías procesales".

La postura de la CONCACAF se suma a la de la UEFA y sus 55 asociaciones miembro, que anunciaron que podrían ausentarse de las competencias organizadas por la FIFA mientras continúe este proceso. En un comunicado, el organismo europeo afirmó que "el futbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico".