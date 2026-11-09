Redacción FOX Deportes
Romelu Lukaku se retira de la Selección Belga
El delantero se despide con 94 tantos en 135 partidos.
Romelu Lukaku anunció su retiro de la Selección Belga después de 16 años y 94 goles, con los que se convirtió en el máximo anotador histórico del combinado nacional.
El delantero compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer a los compañeros, entrenadores y aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria internacional. “Fue un camino maravilloso y disfruté cada instante”, expresó.
Desde su debut en marzo de 2010, Lukaku disputó cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas con Bélgica.
El atacante acumuló 135 partidos internacionales y jugó por última vez en octubre de 2026, durante la fase de grupos de la Nations League.
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