Romelu Lukaku se retira de la Selección Belga

Redacción FOX Deportes

Romelu Lukaku anunció su retiro de la Selección Belga después de 16 años y 94 goles, con los que se convirtió en el máximo anotador histórico del combinado nacional.

El delantero compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer a los compañeros, entrenadores y aficionados que lo acompañaron durante su trayectoria internacional. “Fue un camino maravilloso y disfruté cada instante”, expresó.

Desde su debut en marzo de 2010, Lukaku disputó cuatro Copas del Mundo y tres Eurocopas con Bélgica.

El atacante acumuló 135 partidos internacionales y jugó por última vez en octubre de 2026, durante la fase de grupos de la Nations League.