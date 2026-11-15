El México de ahora, 'celebra' derrotas contra Jamaica

Enrique Gómez

Tan mal se veía todo, que la derrota mínima de la Selección Mexicana se terminó valorando.

Eso sí, el 3-0 parcial en Kingston no solo dejaba al Tri al borde de la eliminación en la Liga de Naciones de CONCACAF, sino que amenazaba seriamente la permanencia de Rafael Márquez, quien después de cinco partidos al frente del equipo sigue sin poder ganar.

Al final, victoria 3-2 de Jamaica, pero dos goles de visitante que son oro puro para el Tri.

Gracias al gol resucitador del juvenil Gilberto Mora y un penal (acaso compensado) cobrado por Julián Quiñones cambiaron por completo el panorama de México de cara al partido, pero, aun así, está obligado a marcar y a ganar conservadoramente en el Estadio BBVA de Monterrey.

Gilberto Mora con un gol 10/10 ? pic.twitter.com/ukpfrgDzd2 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 15, 2026

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Caribe:

· 1-0 (28’): Autogol de Jesús Gallardo; fuerte testarazo en un tiro de esquina

· 2-0 (46’): Golazo de Renaldo Cephas, quien desde un costado del área probó suerte

· 3-0 (63’): Penal provocado por Gallardo y bien ejecutado por Richard King

· 3-1 (70’): Gilberto Mora probó entrando al área y el balón se anidó en la base del poste

· 3-2 (81’): Penal marcado por Julián Quiñones tras una falta sobre Sandoval

Gilberto Mora, el nuevo adulto que resucitó a la Selección Mexicana

Cuando peor se veía el equipo, con un 3-0 que adelantaba una eliminación e incluso un despido para Rafael Márquez pese a que le prometieron el Mundial del 2030, apareció Mora, quien con 18 años cumplidos dio la cara por el equipo y les dio esperanza a sus compañeros.

México dio uno de sus peores partidos, pero al menos puede presumir su capacidad de reacción y que, con estos dos goles y gracias a que en CONCACAF sigue existiendo la regla del gol de visitante, está una victoria (1-0, 2-1 o por dos anotaciones) en el Estadio BBVA de avanzar a semifinales.

Pocas veces una derrota puede endulzarse, pero con todo lo que significaba el 3-0 en Jamaica, seguramente algunos seleccionados se sentirán orgullosos… así las cosas en el Tri actual.