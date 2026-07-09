Gracias Mundial, pero justo en una semana inicia la Liga MX

Enrique Gómez

Gracias a la Copa del Mundo, la espera se ha hecho casi imperceptible, pero la Liga MX está por regresar.

Tras la eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 y esa sensación de una gran oportunidad perdida, la afición al futbol podrá dividirse en 18 equipos y sentirse parte de una nueva historia en los próximos días, pues el Apertura 2026 inicia justamente en una semana.

Cuando vuelva a ser jueves, el 16 de julio, la Primera División del futbol mexicano estará de vuelta.

¿Cuántos títulos de Liga MX tiene cada estado de la República Mexicana?

Con el regreso del Atlante a la Liga MX después de 22 años y el ‘sacrificio’ del Mazatlán tras seis años en el máximo circuito, la Ciudad de México tendrá un equipo más en Primera, mientras que el Estadio Azteca/Ciudad de México Banorte será la casa de tres clubes en total, por lo que el histórico inmueble (único en haber sido sede de tres inauguraciones en la Copa del Mundo) tendrá mucha actividad en los próximos meses.

Así los partidos para la Jornada 1 del Apertura 2026:

Jueves 16 de julio:

· Necaxa vs Atlante → Estadio Victoria (21:00 ET)

· Tijuana vs Tigres → Estadio Caliente (23:00 ET)

Viernes 17 de julio:

· Atlético de San Luis vs Cruz Azul → Estadio Libertad Financiera (21:00 ET)

· León vs Atlas → Estadio Nou Camp (21:00 ET)

· Juárez vs Puebla → Olímpico Benito Juárez (23:00 ET)

Sábado 18 de julio:

· Pumas vs Pachuca → Olímpico Universitario (19:00 ET)

· Monterrey vs Santos → Estadio BBVA (21:00 ET)

· Chivas vs Toluca → Estadio AKRON (21:07 ET)

· Querétaro vs América → Estadio Corregidora (23:00 ET)

No habrá partidos en domingo para no ‘competir’ con la final del Mundial, la cual será justamente el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey a las 15:00 horas, tiempo del este.

El gran torneo del futbol hizo perfectamente llevadera la espera sin Liga MX, pero ahora que la Selección Mexicana colapsó, la afición necesita de regreso a sus clubes y el Apertura 2026 está solo a una semana.