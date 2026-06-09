La Liga MX reveló su calendario completo y las fechas de los clásicos

Enrique Gómez

Se retrasó algunas semanas, pero la Liga MX ya reveló su calendario para el Apertura 2026.

El nuevo torneo del futbol mexicano inicia el jueves 16 de julio con dos de los equipos más antiguos y tradicionales del país. El Necaxa recibe al Atlante, que vuelve a Primera División luego de 12 años.

A partir de ahora, faltan cinco semanas para que arranque la Liga MX. La Jornada 1 será justamente previo a la gran final de la Copa del Mundo, por lo que ningún partido se empalmará con el gran torneo de naciones.

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Se espera que el certamen dure cinco meses casi exactos, pues la final de vuelta está fechada para domingo 13 de diciembre. Sin embargo, si el Toluca juega el partido por el título del Apertura 2026, el duelo deberá recorrerse hasta el día 27, pues el equipo ‘escarlata’ debe jugar la Copa Intercontinental a final de año.

¿Cuándo y dónde son los clásicos del Apertura 2026?

PARTIDO FECHA Y JORNADA ESTADIO Y HORARIO Cruz Azul vs América 12 de septiembre, J8 Banorte, 20:00 hora local Monterrey vs Tigres 13 de septiembre, J8 BBVA, Por definir América vs Chivas 19 de septiembre, J9 Banorte, 21:00 hora local Atlas vs Chivas 10 de octubre, J11 Jalisco, 19:00 hora local Pumas vs América 7 de noviembre, J16 EOU, 21:00 hora local

Con solo una jornada doble, dos semanas de interrupción para dar espacio a la fase de grupos de la Leagues Cup contra la MLS (4 al 13 de agosto) y un total de dos parones por la Fecha FIFA (21 de septiembre al 2 de octubre y 9 al 17 de noviembre), el nuevo torneo del futbol mexicano cubrirá casi todos los fines de semana del segundo semestre del 2026.

La fase regular finaliza el 22 de noviembre, con el último partido de la Jornada 17, mientras que la Liguilla iniciará el 25 de noviembre, directamente con los cuartos de final.

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