Atlante celebra su regreso a la Liga MX y la compra del Mazatlán

Enrique Gómez

Con sus tres títulos de Liga MX y más de 100 años de historia, el Atlante regresa a la Primera División.

No fue con el mérito del ascenso deportivo, pues en México es técnicamente imposible, pero el ‘equipo del pueblo’ lo logró mediante la compra del “certificado de afiliación” al máximo circuito del Mazatlán.

En términos claros, el Atlante compró la plaza del Mazatlán, que, a su vez, le había quitado su plaza al Morelia en 2020, pues a su dueño Ricardo Salinos, le convenía tener un club en el puerto sinaloense.

¿Quién es el Atlante, club que regresaría a la Liga MX en 2026?

El ‘Potro’, que en 2014 descendió, celebró su regreso al máximo circuito para el próximo Apertura 2026:

El Club de Futbol Atlante informa con enorme orgullo su regreso a la Liga MX tras 12 años de militancia en la división de ascenso. Tras un acuerdo con Grupo Salinas, nuestro club adquirió el certificado de afiliación que pertenecía al Mazatlán FC para poder participar en el máximo circuito a partir del torneo de Apertura 2026.

Gracias al gran esfuerzo realizado dentro y fuera de la cancha, una institución histórica, protagonista de grandes capítulos en nuestro balompié y símbolo de pasión popular, regresa al lugar que por historia, tradición y jerarquía le corresponde. Desde la llegada de Emilio Escalante a la presidencia del equipo, el objetivo prioritario era el regreso a la Primera División y hoy se consuma con un paso brillante por la Liga Expansión.

Los Potros de Hierro están listos para afrontar este nuevo capítulo con ambición y responsabilidad. Volvemos a Primera División con la firme intención de ser protagonistas, competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas de gloria para nuestra historia.

Queremos hacer un especial reconocimiento a nuestra afición que jamás abandonó al equipo y nos acompañó con orgullo durante estos 12 años en la división de ascenso. Su lealtad fue motor, inspiración y fuerza en cada paso del camino.

Atlante jugará en el Estadio Banorte en el próximo torneo, lo que marcará su regreso a la Ciudad de México como equipo de Primera División, toda vez que cuando perdió la categoría hace 12 años, el equipo militaba en Cancún. La historia de este club ha sido accidentada y diverso, pero desde siempre se ha mantenido compitiendo en el futbol mexicano y ahora volverá a hacerlo desde el máximo circuito.