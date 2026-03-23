Es oficial, 3 equipos de la Liga MX jugarán en el Estadio Azteca

Enrique Gómez

De no tener partidos de Liga MX por casi dos años, el Estadio Azteca será la casa de tres clubes a partir del próximo Clausura 2026. Es decir, será el inmueble con mayor actividad en el futbol mexicano.

· Es la casa del América desde siempre

· Cruz Azul lo rentará hasta que construya su nuevo estadio

· También será casa del Atlante en su regreso a la Liga MX

El propio Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que los ‘Potros de Hierro’ estarán en la Primera División el próximo año, esto para desgracia del Mazatlán, que en un plumazo directivo desaparecerá del máximo circuito para dejarle su plaza al histórico equipo del futbol mexicano, el cual hizo la compra de dicha franquicia a través de su dueño Emilio Escalante.

🚨CELESTES Y POTROS, REGRESAN🚨



AMÉRICA, ATLANTE Y CRUZ AZUL, jugarán en el Coloso de Santa Úrsula, así lo confirma Mikel Arriola🏟️ pic.twitter.com/C0wqsqiDTJ — Claro Sports (@ClaroSports) March 24, 2026

“El Estadio Banorte, que se reinaugura el 28 de marzo representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América”, dijo Arriola en un evento organizado por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, la cual espera un gran impacto para el país en el Mundial 2026.

La última vez que el Estadio Azteca fungió como la casa de tres clubes en simultáneo fue en el Clausura 2003, cuando jugaban ahí como locales el América, el Necaxa y el Atlante. Los ‘Rayos’ abandonaron el coloso ese mismo año, mientras que el conjunto azulgrana lo hizo en 2007 y jamás regresó.

El nuevo Estadio Banorte recibirá los partidos del América a partir del 11 de abril, justamente contra el Cruz Azul, mientras que tanto La Máquina como el Atlante podrán ocupar el inmueble para el Apertura 2016, el cual se espera que comience a mediados o finales de julio.