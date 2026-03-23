Publicación: miércoles 25 de marzo de 2026

Enrique Gómez

Es oficial, 3 equipos de la Liga MX jugarán en el Estadio Azteca

Mikel Arriola lo confirmó, pero, ¿cuándo debutan América, Cruz Azul y Atlante?

De no tener partidos de Liga MX por casi dos años, el Estadio Azteca será la casa de tres clubes a partir del próximo Clausura 2026. Es decir, será el inmueble con mayor actividad en el futbol mexicano.

·       Es la casa del América desde siempre

·       Cruz Azul lo rentará hasta que construya su nuevo estadio

·       También será casa del Atlante en su regreso a la Liga MX

El propio Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó que los ‘Potros de Hierro’ estarán en la Primera División el próximo año, esto para desgracia del Mazatlán, que en un plumazo directivo desaparecerá del máximo circuito para dejarle su plaza al histórico equipo del futbol mexicano, el cual hizo la compra de dicha franquicia a través de su dueño Emilio Escalante.

“El Estadio Banorte, que se reinaugura el 28 de marzo representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, el Atlante, el Cruz Azul y el América”, dijo Arriola en un evento organizado por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, la cual espera un gran impacto para el país en el Mundial 2026.

La última vez que el Estadio Azteca fungió como la casa de tres clubes en simultáneo fue en el Clausura 2003, cuando jugaban ahí como locales el América, el Necaxa y el Atlante. Los ‘Rayos’ abandonaron el coloso ese mismo año, mientras que el conjunto azulgrana lo hizo en 2007 y jamás regresó.

El nuevo Estadio Banorte recibirá los partidos del América a partir del 11 de abril, justamente contra el Cruz Azul, mientras que tanto La Máquina como el Atlante podrán ocupar el inmueble para el Apertura 2016, el cual se espera que comience a mediados o finales de julio.

¿Quién es el Atlante, club que regresaría a la Liga MX en 2026?

Equipo centenario del futbol mexicano, aunque no está muy claro si se fundó en 1916 o 1918.
El Atlante nació en la Ciudad de México, pero ganó su tercer y último título de liga teniendo como sede Cancún (2007). Actualmente juega en el estado de Morelos.
Conocido como el ‘Equipo del Pueblo’ y reconocido por su uniforme azulgrana a franjas verticales.
Los ‘Potros’ juegan en la Liga de Expansión (segunda división) desde el 2014, año de su cuarto descenso.
En 2009 ganó la Liga de Campeones de CONCACAF y ese mismo año jugó el Mundial de Clubes ante el Barcelona. Perdió 3-1, pero por 30 minutos estuvo arriba en el marcador.
Aunque terminó en primer lugar del Apertura 2025, fue eliminado en cuartos de final por Tepatitlán.
Es el único equipo de la categoría de ‘plata’ que está certificado para ascender, pero ni siendo campeón podría llegar a primera, pues para reabrir el ascenso, se necesita un mínimo de 4 clubes certificados.
Pionero de la era profesional de México (1943), sigue siendo el 4° club con más temporadas en Primera.
‘Chamagol’ González, Luis Gabriel Rey y el ‘Hobbit’ Bermúdez, algunos de sus goleadores históricos.
Atlante busca su regreso a la Liga MX y se dice que ya compró la plaza de Mazatlán. Volvería en 2026.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS