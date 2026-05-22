Joel Huiqui invitó a Efraín Juárez a "no ensuciar la final"

Redacción FOX Deportes

Mientras que Efraín Juárez insinuó que Cruz Azul llegó a la final por ayudas arbitrales, el técnico Joel Huiqui aseguró que tanto La Máquina como Pumas tuvieron un gran torneo y que se han ganado el derecho de pelear por el título, mismo que se entregará el domingo en Ciudad Universitaria.

“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo, ¿no? No se puede hablar del arbitraje. Mira, no hay que ensuciar la final, me parece que Cruz Azul y Pumas están en la final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña”, dijo Huiqui, luego del partido de ida por la gran final el cual terminó 0-0.

Efraín Juárez insinuó que Cruz Azul está en la final por ayudas arbitrales "Me sorprende que tengan la osadía de quejarse", dijo el técnico de Pumas

Pese a la oportunidad desperdiciada de irse con ventaja en el marcador, luego de la gran superioridad que mostró su equipo en el Estadio Ciudad de los Deportes, el técnico le puso calma a la situación, pues el marcador sigue 0-0 y si su equipo mantiene el nivel, seguro podrá inclinar la balanza el domingo.

“Nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, tienen un gran portero, sacó todas”, dijo el entrenador respecto a la actuación salvador de Keylor Navas. “C.U. es un estadio en el que vivimos grandes cosas, tuvimos una final maravillosa… seguramente el domingo quedaremos campeones”.

Huiqui, quien llegó al equipo para la penúltima jornada del torneo tras el intempestivo despido de Nicolás Larcamón tiene a Cruz Azul animado e ileso de cara a la final de ida por el título del Clausura 2026.