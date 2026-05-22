Efraín Juárez insinuó que Cruz Azul está en la final por ayudas arbitrales

Enrique Gómez

Sí, tal vez le venga una multa a Efraín Juárez, pero al menos tendrá la satisfacción de que sus palabras y la denuncia que hizo sobre las ‘ayudas arbitrales’ que ha recibido el Cruz Azul retumbaron por todos lados.

Luego del partido de ida por la final de la Liga MX que (increíblemente) terminó 0-0 pese a la gran superioridad de La Máquina y de todas las ocasiones de gol que generó, el técnico lamentó que el club ‘celeste’ se quejara de temas arbitrales cuando es gracias a estas circunstancias que están en la final.

“Me sorprende que una institución tan grande como Cruz Azul trate de sacar ventaja de circunstancias cuando, en esta liguilla, ellos han sido los más beneficiados. No hay que olvidar minuto 30 contra Atlas, una mano que termina en contra y no la marcan, el penal ante Chivas y la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan contra América y a él no. Que todavía tengan la osadía de quejarse cuando están aquí por esas circunstancias, porque si no, probablemente Chivas estaría peleando otra cosa”, aseguró.

¿Muy orgullosos? Pumas, celebrando el milagro de no estar perdiendo la final

“Me parece impresionante con la categoría de esa institución, y seguramente lo hacen con la intención de meter duda al árbitro. Considero que el árbitro hace un trabajo espectacular y seguramente el domingo será igual”, abundó Juárez, luego del partido disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En su faceta como entrenador, Juárez se ha convertido en un personaje que sabe qué botones debe apretar para sacar de quicio a sus detractores y luego de todas las críticas recibidas tras salir ileso pese a su postura para el primer partido de la final, el entrenador aseguró que el juego fue soñado.

“Espectacular. Todo lo que soñé, pensé junto con mi cuerpo técnico, todo el análisis que hicimos, cómo podíamos contrarrestarlos a ellos. Sabíamos que los primeros 15, 20 minutos, por la inercia de que ellos estaban en local, iban a venir con todo, pero después, pasando esas circunstancias, sabíamos que íbamos a manejar el partido”, evaluó el entrenador, quien el 2 de marzo cumplió un año en el cargo.