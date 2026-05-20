"Pumas no es un equipo grande, es un equipo gigante": Efraín Juárez

Héctor Cantú

Efraín Juárez y los Pumas tienen la moral por todo lo alto de cara a la gran final del torneo Clausura 2026 en una final inédita en torneos cortos.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación previo al juego de ida, Efraín Juárez fue claro al asegurar que su equipo está más allá de ser considerado uno de los grandes del futbol mexicano.

“Nosotros siempre creímos en llegar a la última semana del torneo. Creímos y trabajamos mucho para estar aquí. Para mí, Pumas es grande por la afición, por arrastre, empuje, Nosotros no somos un equipo grande, somos un equipo gigante y estamos en la final de la Liga MX”, sentenció Juárez.

Sobre la polémica arbitral que incluso llevó a Cruz Azul a interponer un reclamo ante la Federación Mexicana de Futbol, el estratega auriazul aseguró que simplemente su acto fue felicitar al silbante por un buen trabajo en el duelo del fin de semana pasado ante Pachuca.

“El tema de los árbitros parece que está mal felicitar a alguien por su trabajo. Es inreíble que por felicitar a alguien que hace bien su trabajo se hace un escándalo. Si quieren puedo insultar, decir groserías y cambiar al acento para que estén más contentos”, detalló Efraín sobre la polémica.

Finalmente, Efraín Juárez aseguró que cada uno de sus jugadores están en su mejor nivel individual y eso los convierte en un equipo muy sólido, por lo que dedicará la final a toda la afición que tiene la ilusión y la esperanza de poder levantar un nuevo título.