Increíble y frustrante, Cruz Azul perdonó a Pumas en la gran final

Enrique Gómez

Jugó un partido casi perfecto y aun así, se fue en blanco en la final de ida de la Liga MX. La gracia no estuvo del lado del Cruz Azul y en cambio, sí le sonrió a Pumas, que se fue ileso pese a su mal partido.

El partido de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario y el equipo auriazul tiene el campo libre para comenzar desde cero.

Empate 0-0 entre La Máquina y Universidad, que después de un primer tiempo desastroso y un poste salvador en el complemento, está a un triunfo de ser campeón por primera vez en 15 años.

Ambos equipos jugaron a ritmos completamente diferentes, incluso dio la impresión de cada uno se estaba disputando algo distinto. Claramente, la misión fue un fracaso para el equipo de Joel Huiqui, mientras que, si la intención de Efraín Juárez era preservar el cero en el partido de ida y liquidar la serie el fin de semana, la estrategia fue todo un éxito. Veremos si logra ejecutar la segunda parte del plan.

Si Pumas no perdió, fue gracias a Keylor Navas

Keylor Navas fue la figura en este partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero también habrá que dar una mención especial para el fallo que tuvo el nigeriano Christian Ebere apenas a los cinco minutos del partido, cuando el balón filtrado lo encontró entrando solo al área, pero al final definió con la zurda y no encontró el ángulo para hacer que el balón cerrara en vez de abrir hacia la línea de fondo.

¿Entonces Pumas trae la suerte del campeón? Ese será el consuelo de la afición universitaria al ver que su equipo salió ileso pese que solo se defendió y que, en realidad, fue gracias a la base del poste izquierdo que no entró el disparo de primera que sacó Carlos Rodríguez dentro del área al 48’.

Por si fuera poco, el VAR anuló un penal para el equipo ‘celeste’ por un fuera de lugar, para muchos, inexistente, pues el jugador de Pumas fue quien habilitó a Rodríguez, quien recibió la patada al 26’.

Ya con tantas fallas, la desconfianza y la frustración se apoderó de Cruz Azul, que ahora tendrá que digerir el hecho de haber sido infinitamente mejor en la final de ida y aun así, irse en blanco.