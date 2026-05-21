Nathan Silva se compadeció del Cruz Azul: "No tenían estadio y les ayudamos"

Enrique Gómez

Tocó la copa de campeón antes de jugar la final y se compadeció de la situación del Cruz Azul.

Vaya que Nathan Silva ‘se robó’ el día de medios de la serie por el título del Clausura 2026. Y es que, aunque eso de que el equipo que toca el trofeo antes del partido termina perdiendo no es más que una superstición, si Pumas llega a caer contra La Máquina, nadie perdonará el escepticismo del brasileño.

En una entrevista con TV Azteca, el defensa aseguró que no tenía problemas con tocar el trofeo, pues él no cree en maleficios, sino en el trabajo diario y la dedicación, sin embargo, muchos aficionados lamentaron esta acción, pues no había ninguna necesidad de ‘retar’ a las fuerzas ocultas.

El futbolista de 29 años también tuvo palabras acerca de la rivalidad entre Pumas y el Cruz Azul, la cual se alimentó por situaciones ajenas al balón, como la decisión de rentarle el Estadio Olímpico a La Máquina, para después disolver el acuerdo luego de que el club ‘celeste’ quiso inhabilitar a Adalberto Carrasquilla por lesionar a Kevin Mier, en lo que fue la última jornada del pasado Apertura 2025.

“Ellos rentaron nuestra casa. Ellos no tenían estadio para jugar y los ayudamos. Nosotros estamos muy tranquilos con eso y con lo que pasó con ‘Coco’ y Mier; él intentó barrer la pelota y por una situación su portero se lesionó. Nosotros estamos enfocados en este gran partido ante un gran rival”, explicó Silva.

¿Será que Cruz Azul se coronará campeón en la casa de donde lo desalojaron antes de iniciar el Clausura 2026?