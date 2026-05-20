Enrique Gómez
¿Por qué Pumas ya no quiere usar su uniforme blanco?
Así le ha ido a Universidad cuando se ve obligado a usar su jersey local en este 2026
Es verdad que la camiseta local de Pumas es una de las peores que ha tenido el equipo en los últimos años, pero, ¿es solo por eso que Universidad evita usarla?
Y es que, aunque su uniforme principal es el blanco, el club finalista de la Liga MX solo lo usa cuando no tiene otra opción. De hecho, a partir de la Jornada 4 ya no lo portaron más para sus partidos como local. Desde ese encuentro (victoria 4-0 ante Santos), el club priorizó el uso de su equipación visitante, misma con la que se han apuntado 10 de sus 11 victorias en el torneo local.
Pero, ¿tan mal le fue a Pumas con su camiseta blanca o es solo que el diseño con el escudo institucional en vez de la emblemática cabeza del felino es muy desagradable para los directivos, jugadores y afición? Bueno, lo cierto es que el club universitario está invicto con su uniforme local en este Clausura 2026.
|
FECHA
|
JERSEY
|
RESULTADO
|
1
|
Blanco
|
Empate, Querétaro
|
2
|
Azul
|
Victoria, Tigres
|
3
|
Blanco
|
Empate, León
|
4
|
Azul
|
Victoria, Santos
|
5
|
Blanco
|
Empate, Atlas
|
6
|
Azul
|
Victoria, Puebla
|
7
|
Azul
|
Victoria, Rayados
|
8
|
Blanco
|
Empate, Tijuana
|
9
|
Azul
|
Derrota, Toluca
|
10
|
Azul
|
Victoria, Necaxa
|
11
|
Azul
|
Empate, Cruz Azul
|
12
|
Azul
|
Victoria, América
|
13
|
Blanco
|
Empate, Chivas
|
14
|
Azul
|
Victoria, Mazatlán
|
15
|
Azul
|
Victoria, San Luis
|
16
|
Azul
|
Victoria, Juárez
|
17
|
Blanco
|
Victoria, Pachuca
|
CF, ida
|
Azul
|
Empate, América
|
CF, vuelta
|
Azul
|
Empate, América
|
SF, ida
|
Azul
|
Derrota, Pachuca
|
SF, vuelta
|
Azul
|
Victoria, Pachuca
|
Final, ida
|
Blanco
|
¿? Cruz Azul
|
Final, vuelta
|
Azul
|
¿? Cruz Azul
· Camiseta local (6 partidos): 5 empates y 1 victoria
· Camiseta visitante (15 partidos): 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas
Como no tiene otra opción, la escuadra de Efraín Juárez usará la blanca en el partido de ida en el que visitará al Cruz Azul.
A Pumas se le conoce como el equipo “auriazul”, por lo que no es raro verlo vestido con estos tonos por más que el jersey blanco sea el local histórico. Lo que sí sorprende es que, en toda la temporada jamás hayan usado su tercera camiseta, la verde, que solamente utiliza su portero Keylor Navas.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT