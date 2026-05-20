¿Por qué Pumas ya no quiere usar su uniforme blanco?

Enrique Gómez

Es verdad que la camiseta local de Pumas es una de las peores que ha tenido el equipo en los últimos años, pero, ¿es solo por eso que Universidad evita usarla?

Y es que, aunque su uniforme principal es el blanco, el club finalista de la Liga MX solo lo usa cuando no tiene otra opción. De hecho, a partir de la Jornada 4 ya no lo portaron más para sus partidos como local. Desde ese encuentro (victoria 4-0 ante Santos), el club priorizó el uso de su equipación visitante, misma con la que se han apuntado 10 de sus 11 victorias en el torneo local.

Pero, ¿tan mal le fue a Pumas con su camiseta blanca o es solo que el diseño con el escudo institucional en vez de la emblemática cabeza del felino es muy desagradable para los directivos, jugadores y afición? Bueno, lo cierto es que el club universitario está invicto con su uniforme local en este Clausura 2026.

FECHA JERSEY RESULTADO 1 Blanco Empate, Querétaro 2 Azul Victoria, Tigres 3 Blanco Empate, León 4 Azul Victoria, Santos 5 Blanco Empate, Atlas 6 Azul Victoria, Puebla 7 Azul Victoria, Rayados 8 Blanco Empate, Tijuana 9 Azul Derrota, Toluca 10 Azul Victoria, Necaxa 11 Azul Empate, Cruz Azul 12 Azul Victoria, América 13 Blanco Empate, Chivas 14 Azul Victoria, Mazatlán 15 Azul Victoria, San Luis 16 Azul Victoria, Juárez 17 Blanco Victoria, Pachuca CF, ida Azul Empate, América CF, vuelta Azul Empate, América SF, ida Azul Derrota, Pachuca SF, vuelta Azul Victoria, Pachuca Final, ida Blanco ¿? Cruz Azul Final, vuelta Azul ¿? Cruz Azul

· Camiseta local (6 partidos): 5 empates y 1 victoria

· Camiseta visitante (15 partidos): 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas

Como no tiene otra opción, la escuadra de Efraín Juárez usará la blanca en el partido de ida en el que visitará al Cruz Azul.

A Pumas se le conoce como el equipo “auriazul”, por lo que no es raro verlo vestido con estos tonos por más que el jersey blanco sea el local histórico. Lo que sí sorprende es que, en toda la temporada jamás hayan usado su tercera camiseta, la verde, que solamente utiliza su portero Keylor Navas.