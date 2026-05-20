Publicación: jueves 21 de mayo de 2026

Enrique Gómez

¿Por qué Pumas ya no quiere usar su uniforme blanco?

Así le ha ido a Universidad cuando se ve obligado a usar su jersey local en este 2026

Es verdad que la camiseta local de Pumas es una de las peores que ha tenido el equipo en los últimos años, pero, ¿es solo por eso que Universidad evita usarla?

Y es que, aunque su uniforme principal es el blanco, el club finalista de la Liga MX solo lo usa cuando no tiene otra opción. De hecho, a partir de la Jornada 4 ya no lo portaron más para sus partidos como local. Desde ese encuentro (victoria 4-0 ante Santos), el club priorizó el uso de su equipación visitante, misma con la que se han apuntado 10 de sus 11 victorias en el torneo local.

Pero, ¿tan mal le fue a Pumas con su camiseta blanca o es solo que el diseño con el escudo institucional en vez de la emblemática cabeza del felino es muy desagradable para los directivos, jugadores y afición? Bueno, lo cierto es que el club universitario está invicto con su uniforme local en este Clausura 2026.

FECHA

JERSEY

RESULTADO

1

Blanco

Empate, Querétaro

2

Azul

Victoria, Tigres

3

Blanco

Empate, León

4

Azul

Victoria, Santos

5

Blanco

Empate, Atlas

6

Azul

Victoria, Puebla

7

Azul

Victoria, Rayados

8

Blanco

Empate, Tijuana

9

Azul

Derrota, Toluca

10

Azul

Victoria, Necaxa

11

Azul

Empate, Cruz Azul

12

Azul

Victoria, América

13

Blanco

Empate, Chivas

14

Azul

Victoria, Mazatlán

15

Azul

Victoria, San Luis

16

Azul

Victoria, Juárez

17

Blanco

Victoria, Pachuca

CF, ida

Azul

Empate, América

CF, vuelta

Azul

Empate, América

SF, ida

Azul

Derrota, Pachuca

SF, vuelta

Azul

Victoria, Pachuca

Final, ida

Blanco

¿? Cruz Azul

Final, vuelta

Azul

¿? Cruz Azul

·       Camiseta local (6 partidos): 5 empates y 1 victoria

·       Camiseta visitante (15 partidos): 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas

Como no tiene otra opción, la escuadra de Efraín Juárez usará la blanca en el partido de ida en el que visitará al Cruz Azul.

A Pumas se le conoce como el equipo “auriazul”, por lo que no es raro verlo vestido con estos tonos por más que el jersey blanco sea el local histórico. Lo que sí sorprende es que, en toda la temporada jamás hayan usado su tercera camiseta, la verde, que solamente utiliza su portero Keylor Navas.

¿Cuántas finales entre 'vecinos' han existido en la Liga MX?

Verano 2002 (CDMX) → América venció a Necaxa | Primera final entre clubes de una misma ciudad en torneos cortos
Clausura 2013 (CDMX) → América venció a Cruz Azul
Apertura 2017 (Monterrey) → Tigres venció a Rayados
Apertura 2018 (CDMX) → América venció a Cruz Azul
Apertura 2024 (CDMX) → América venció a Cruz Azul
Clausura 2026 (CDMX) → Pumas vs Cruz Azul

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