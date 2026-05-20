El Cruz Azul de siempre: Joel Huiqui solo se quedará si es campeón

Enrique Gómez

Para bien y para mal, Cruz Azul siempre será el Cruz Azul y se seguirá manejando como el Cruz Azul.

Y es que, si no dejaron seguir a Vicente Sánchez pese a que fue campeón de la Copa de Campeones de CONCACAF, ¿por qué iban a ratificar a Joel Huiqui ‘solo’ por llegar a una final de la Liga MX?

El presidente del club, Víctor Velázquez aseguró que Huiqui podrá quedarse al frente del equipo únicamente si es campeón de la Liga MX. Es decir, haber relanzado al equipo tras el intempestivo despido de Nicolás Larcamón previo a la penúltima jornada y tenerlo en la final con una marca de cuatro victorias y dos empates no es suficiente; si desea quitarse la etiqueta de interino, tiene que ganar el título.

“Él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato. Vamos a reforzar todo el cuerpo técnico”, comentó el directivo, en una declaración que parece más empresarial que deportiva.

Dice Víctor Velázquez que: “va a continuar (Joel Huiqui) siempre y cuando obtenga el campeonato”.



Cruz Azul siendo Cruz Azul hasta en las buenas. Vaya declaración más desafortunada en plena semana de final. Es de oficinista, no de gente de fútbol. pic.twitter.com/ShV6O3FSzf — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) May 19, 2026

“Joel Huiqui es de casa. Cuando se tomó la decisión (de que asumiera como técnico interino) sabíamos de sus capacidades. Se hicieron cambios que en su momento fueron criticados, pero con trabajo y conocimiento de la gente que tenemos en la institución”, explicó Velázquez, recordando que cuando se tomó la decisión de correr a Nicolás Larcamón tras la penúltima fecha, las críticas fueron durísimas.

De hecho, el directivo consideró que el éxito de Huiqui también tiene qué ver con lo que le fue aprendiendo a sus predecesores, así como la experiencia recabada con las fuerzas básicas.

“Huiqui ha llevado un proceso desde la (sub-)21, de los últimos técnicos que han pasado y eso le ha dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta final con toda la seriedad y siguiendo la metodología que tenemos desde hace meses”, remarcó Velázquez, a dos días de la final de ida contra Pumas.

¿Hizo bien el directivo en meterle presión a Huiqui en vez de brindarle confianza total de cara a la final?