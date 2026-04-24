Una máquina de puntos y (des)ilusiones, eso fue el Cruz Azul de Larcamón

Enrique Gómez

Una de Máquina de puntos y de ilusiones que nunca se hicieron realidad, así podemos resumir la era de Nicolás Larcamón al frente del Cruz Azul, misma que duró nueve meses efectivos.

El argentino dejó al equipo ‘celeste’ a las puertas de ser el mejor equipo de la temporada en lo que a puntos se refiere y por lo tanto, a hacerse acreedor a un bono de un millón de dólares por segundo año consecutivo, sin embargo, una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar justo antes de disputar la Liguilla y algunas “formas” y declaraciones que no agradaron a los directivos, orillaron a un despido totalmente fuera de tiempo.

Así fue la breve y (des)ilusionante etapa de Larcamón como ‘maquinista’: