Nicolás Larcamón rompe el silencio tras su cese con Cruz Azul

Héctor Cantú

Horas después de que Cruz Azul confirmara el cese de Nicolás Larcamón como su estratega, el entrenador argentino ha roto el silencio para expresar su sentir y lo incómodo que ha resultado la decisión de la directiva.

Para Nicolás, no hay argumentos que sustenten la decisión de terminar con su proyecto al frente del equipo cementero, pues Cruz Azul fue la escuadra que más puntos sumó en los dos torneos (Apertura 2025 y Clausura 2026).

“Me voy con bronca (molestia). Hace 19 días defendíamos uninvicto de tres meses y quedamos a cuatro días de ganar un millón de dólares. Respeto la decisión, aunque no la comparto, mucho menos cuando era un proyecto grande que quedó ensuciado por 18 díás malos”, detalló el entrenador que se despidió esta mañana de las instalaciones de Cruz Azul.

Larcarmón también confirmó que fue duro despedirse de la plantilla a la que dirigió en los últimos meses.

“Es uno de estos momentos feos que tiene la profesión. Las emociones de la despedida con el grupo. Teníamos una relación espectacular. Toca asumir y seguir”, finalizó el estratega argentino.

Joel Huiqui será el encargado de llevar las riendas del equipo por lo que resta de la temporada regular y la Liguilla, para dar vuelta a la página a este capítulo.