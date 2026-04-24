Cruz Azul, Toluca o Chivas, ¿quién será el mejor club de la temporada?

Enrique Gómez

Un millón de dólares está en disputa de tres equipos para la última jornada del Clausura 2026.

Y aunque el Cruz Azul acaba de correr a su entrenador, es favorito para convertirse en el mejor equipo de la temporada (por segundo año consecutivo) en lo que a puntos se refiere y de ganar ese jugoso bono.

Desde la campaña anterior, la Liga MX aprobó un millón de dólares como premio para el equipo que más puntos recaude a lo largo de los torneos Apertura y Clausura, que componen una temporada completa en el futbol mexicano. Es decir, lo que en las principales ligas del mundo se conmemora con el título de campeón, en el futbol mexicano representa unos buenos billetes.

¿Quién ganará el premio este año? Así la carrera a falta de un partido en la temporada 2025/26:

1. Cruz Azul, 65 puntos

2. Toluca, 64 puntos

3. Chivas, 64 puntos

¿Qué se juega tu equipo en la última jornada del Clausura 2026?

O sea, La Máquina es el único club que depende de sí mismo para cerrar como el competidor con más puntos en el año futbolístico, pero tiene un problema, no gana en la Liga MX desde hace seis partidos. De hecho, por cómo empezó el certamen, se esperaba que a estas alturas ya tuviera amarrado esa condecoración, pero debido a su caída en las últimas fechas, se dejó alcanzar por otros dos clubes.

Toluca, el segundo favorito por diferencia de goles, vive un problema similar, pues se presenta con dos derrotas consecutivas y seis partidos seguidos son ganar, mientras que Chivas es el equipo en mejor momento y solo debe conseguir un mejor resultado que los otros para terminar como el líder anual.

¿Cuál es el último rival de estos tres ‘finalistas’ en la temporada regular?

· Cruz Azul recibe al Necaxa, 13° de la tabla

· Toluca recibe al León, 10° de la tabla

· Chivas recibe a Tijuana, 9° de la tabla

Por la calidad del rival y la ligera ventaja, Cruz Azul es favorito para ganar este polémico premio por segundo año consecutivo. Gran trabajo el de Nicolás Larcamón en la fase regular, hay que decirlo.