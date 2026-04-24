Chivas acaba con las ilusiones del Necaxa y sigue líder

Héctor Cantú

Las Chivas rayadas del Guadalajara lograron sumar en el inicio de la jornada doble, luego de empatar sin goles ante el Necaxa, equipo que matemáticamente ha quedado eliminado de la liguilla.

El equipo de Gabriel Milito mantuvo su ritmo incesante a la delantera, sin poder marcar gol ante unos Rayos que, aunque lograron mantener su arco sin goles, no pudieron marcar la anotación que hubiera cambiado la historia.

Necaxa tuvo la opción más clara de gol en los pies de Badaloni, quien falló en su intento de dejar pasar la pelota para que Lorenzo Faravelli enviara la pelota a las redes.

El equipo tapatío fue el que tuvo la disposición de ir al frente y golpear a un Necaxa que vuelve a irse con las manos vacías en la temporada.

Feria de goles y emociones en el Necaxa-Toluca

La jugada más peligrosa de los tapatíos se dio en los pies de Brian Gutiérrez, quien terminó estrellando su disparo en el poste del arco defendido por Ezequiel Unsain.

Necaxa, ya sin opciones de clasificarse, cerrará el torneo ante Cruz Azul en el nuevo estadio Banorte, mientras que Chivas buscarán mantener el liderato en su posesión, cundo se mida ante Xolos de Tijuana el fin de semana pasado.