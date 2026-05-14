Cruz Azul apagó el orgullo rojiblanco y ya está en la final

Hiram Marín

Cruz Azul es finalista. Mucho podrá decirse que Guadalajara estuvo en desventaja por no contar con 6 seleccionados, pero lo cierto es que Chivas puso todo y simplemente no le alcanzó para evitar la derrota en casa 2-1 ante Cruz Azul, que significó además el 4-3 global.

Jeremy Márquez abrió el marcador apenas al minuto 5 con un disparo cruzado que silenció el inmueble tapatío. Omar Govea respondió rápido para el Rebaño con un cabezazo que devolvió la esperanza a la afición rojiblanca.

Para los que no están viendo el partido…



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Sin embargo, Agustín Palavecino apareció al 66' para firmar el gol que terminó por inclinar la eliminatoria. La Máquina dominó gran parte del encuentro con posesión, presión alta y constantes llegadas sobre el arco rojiblanco.

Óscar Whalley evitó una derrota más amplia con varias atajadas de mucho mérito ante disparos de Paradela y Palavecino. El guardameta de Chivas sostuvo al equipo en los momentos más complicados de la noche y mantuvo viva la serie.

Cruz Azul encontró espacios durante casi todo el partido y justificó ampliamente su clasificación a la final.Gabriel Milito apostó por jóvenes y elementos de rotación que respondieron con intensidad y entrega durante la semifinal.

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Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Campillo pelearon cada balón frente a un rival que nunca dejó de atacar. Aunque el esfuerzo fue notable, Chivas terminó superado por un equipo cementero mucho más sólido y profundo.

Cruz Azul manejó mejor los tiempos en la segunda mitad y resistió el empuje rojiblanco en los minutos finales. El conjunto celeste confirmó su gran momento en la liguilla y volvió a mostrar una ofensiva dinámica y contundente.

Después de una serie intensa y muy disputada, la escuadra capitalina selló con autoridad su boleto a la final. La Máquina quedó ahora a dos partidos de conquistar un nuevo campeonato de la Liga MX.