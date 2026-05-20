¿Dos técnicos mexicanos en la final de la Liga MX? Algo de otra época

Enrique Gómez

Hace más de cinco años que un técnico mexicano no es campeón en la Liga MX, pero hace más de 20 que no hay una final entre entrenadores ‘aztecas’. Ambas rachas terminarán en este Clausura 2026.

Solo hay algo seguro en el duelo por el título entre Pumas y Cruz Azul: un estratega mexicano será campeón por primera vez desde la coronación de Ignacio Ambriz con el León en el Apertura 2020.

¿Será Efraín Juárez o Joel Huiqui llevará su eficacia a niveles increíbles?

A lo largo de la historia en torneos cortos ya se habían dado 15 enfrentamientos previos entre técnicos ‘aztecas’ en la gran final de la Liga MX, sin embargo, todas ellas fueron entre el Invierno 1996 (el primer torneo corto en la historia) y el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera (América) le ganó la partida a Guillermo Vázquez (Cruz Azul), tras un empate de último minuto con el cabezazo de Moisés Muñoz.

Ser superlíder y campeón de la Liga MX no es para cualquiera

Ahora, 13 años después, el duelo mexicano es nuevamente entre equipos capitalinos y con el Cruz Azul en una de las esquinas.

Pero, ¿quiénes son los estrategas que buscarán el campeonato en la final de este Clausura 2026?

Efraín Juárez

· Técnico capitalino de 38 años

· Campeón con el Atlético Nacional de Colombia

· Exjugador de equipos como Pumas, América y Celtic

· Llegó a Pumas para el Clausura 2025

· 58 partidos con Universidad (24 victorias)

· Hizo 36 puntos en el Clausura 2026 (líder)

· Eliminó a América y Pachuca en la Liguilla

Joel Huiqui

· Técnico sinaloense de 43 años

· Vive su primera experiencia como director técnico

· Exjugador de equipos como Cruz Azul, Pachuca y Morelia

· Debutó al frente del Cruz Azul en abril

· 6 partidos con La Máquina (4 victorias)

· Ganó seis de los 33 puntos en el Clausura 2026

· Eliminó a Atlas y Chivas en la Liguilla

¿Quién se unirá a Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, Benjamín Galindo y Guillermo Vázquez como los únicos técnicos mexicanos campeones contando los últimos 15 años en la Liga MX?