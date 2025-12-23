Real Madrid oficializa la salida de Endrick

Redacción FOX Deportes

Endrick dejará al Real Madrid con efecto inmediato para cumplir con una cesión de seis meses con el Lyon.

El brasileño tiene en la mira el Mundial de 2026, motivo que ha llevado a dejar la disciplina ‘Merengue’ para tener más minutos y poderle llenar el ojo a Carlo Ancelotti, entrenador de la ‘Canarinha’.

El Real Madrid anunció el acuerdo con el equipo francés a través de un comunicado de prensa en el que simplemente establece que el préstamo será válido hasta el 30 de junio de 2026.

Endrick no ha tenido continuidad en el cuadro de Xabi Alonso; primero, por una lesión que lo dejó fuera del Mundial de Clubes; después porque ha tenido que pelear un puesto con Kylian Mbappé y Gonzalo García.

Por ello, el delantero solo ha partido de inicio en un partido, el de dieciseisavos de final de Copa del Rey ante Talavera, y ha sido sustituto una vez en la Champions League y una más en La Liga, sumando 22 minutos de actividad en ambas competencias.