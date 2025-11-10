Carlo Ancelotti le mandó un mensaje a Endrick desde Brasil

Oscar Sandoval

Endrick ha tenido escasa actividad con Real Madrid en el primer tramo de la temporada, su participación se reduce a 11 minutos y necesita rodaje para llamar la atención de Carlo Ancelotti.

La meta del delantero es disputar la Copa del Mundo, pero la llamada desde Brasil llegará solo si tiene regularidad en la segunda parte de la campaña, así de claro lo dejó Ancelotti quien señaló que para el juvenil “es importante volver a jugar”.

‘Carletto’ no se guardó su opinión y le recomendó “pensar con su entorno qué es lo mejor”, además de “hablar” con Real Madrid “para ver que le conviene”, aunque todo indica que saldrá cedido en el próximo mercado invernal.

El técnico de la Selección Brasileña apuntó que “Endrick es muy joven” y que “tiene la calidad necesaria” para jugar en la ‘Canarinha’, aunque lo primero es mostrarse y marcar goles a nivel de clubes.