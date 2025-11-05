Olympique de Lyon ganaría la puja por Endrick

Oscar Sandoval

El futuro de Endrick sigue en el aire, pero todo indica que va tomando rumbo, su falta de minutos en el Real Madrid le obligan a pensar en una cesión y diferentes ofertas han llegado a sus manos, sin embargo, habría una que le llamaría más la atención y sería la de Olympique de Lyon.

Lyon tiene tiempo siguiendo de cerca lo que pasa con Endrick en la capital española y fue uno de los primeros clubes que tocó la puerta del Bernabéu para preguntar por un préstamo, dio pasos cortos, pero seguros que lo tendrían en sintonía con el conjunto ‘Merengue’.

El diario AS señala que Paulo Fonseca quien dirige al equipo francés tuvo “conversaciones” con el juvenil brasileño y asegura que “el jugador le ha dado el sí” porque “le parece una buena opción para irse cedido a partir de enero”.

La publicación apunta que el siguiente paso es que los clubes “se pongan de acuerdo en los pormenores de la operación”, un préstamo que permitirá a Endrick llegar como titular luego del bajo rendimiento de Martín Satriano y la lesión de Malick Fofana.