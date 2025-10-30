Publicación: jueves 30 de octubre de 2025

Redacción FOX Deportes

Endrick le abre la puerta a una cesión

El brasileño ya negocia su salida temporal.

Endrick está borrado en el Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso y por ello le ha abierto la puerta una cesión.

El brasileño no ha jugado ningún partido de la temporada 2025/26, inicialmente por una lesión, después por decisión del entrenador, pues aunque ha estado disponible desde septiembre pasado se ha quedado en la banca en ocho partidos.

Endrick quiere hacer historia y retirarse en el Real Madrid

“Cuando empezaron las negociaciones solo quería ir al Madrid y quiero hacer historia y retirarme aquí
“me gusta marcar goles, pero siempre desde la ayuda al colectivo”
“Siempre voy a tener la mentalidad de ayudar a mi equipo. Tengo muchas ganas de ganar y vencer

Ante esta situación el club se planteó darle salida al jugador mediante una cesión y, finalmente, Endrick ha aceptado sentarse en la mesa de negociación.

De acuerdo con Fabrizio Romando, el Lyon ha mostrado interés por hacerse con los servicios del brasileño para la segunda mitad de la campaña. Y aunque el futbolista está abierto a esa opción, no descarta escuchar más propuestas.

Endrick necesita sumar minutos pues espera ser considerado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo de 2026.

Endrick se une a la selecta lista de números '9' del Real Madrid

El delantero estrenará dorsal en la campaña 2025/26.
Kylian Mbappé: 2024/25
Karim Benzema: 2010/11 a 2022/23
Cristiano Ronaldo: 2009/10
Ronaldo: 2003/04 a 2006/07
Fernando Morientes: 1999/00 a 2003/04
Davor Suker: 1996/97 a 1998/99
Iván Zamorano: 1992/93 a 1995/96
Fernando Hierro: 1991/92
Hugo Sánchez: 1985/86 a 1991/92
Emilio Butragueño: 1984/85
Santillana: 1971/72 a 72/73, 1976/77 y 1979/80 a 1987/88
Pirri: 72/73
Alfredo di Stéfano: 1955/56 a 1961/62 y 1963/64

