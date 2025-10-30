Endrick le abre la puerta a una cesión

Redacción FOX Deportes
Endrick está borrado en el Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso y por ello le ha abierto la puerta una cesión.
El brasileño no ha jugado ningún partido de la temporada 2025/26, inicialmente por una lesión, después por decisión del entrenador, pues aunque ha estado disponible desde septiembre pasado se ha quedado en la banca en ocho partidos.
Ante esta situación el club se planteó darle salida al jugador mediante una cesión y, finalmente, Endrick ha aceptado sentarse en la mesa de negociación.
De acuerdo con Fabrizio Romando, el Lyon ha mostrado interés por hacerse con los servicios del brasileño para la segunda mitad de la campaña. Y aunque el futbolista está abierto a esa opción, no descarta escuchar más propuestas.
Endrick necesita sumar minutos pues espera ser considerado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo de 2026.
