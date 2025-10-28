Real Madrid le pone precio a la cesión de Endrick

Oscar Sandoval

El futuro inmediato de Endrick podría cambiar en el próximo mercado invernal luego de no tener participación con Real Madrid hasta el momento, las posibilidades de una cesión aumentan y los interesados tendrían que pagar por el préstamo, además del salario del delantero.

Endrick tiene el Mundial 2026 en la mira, pero solo será parte de la Selección Brasileña si juega lo suficiente y marca goles en la segunda parte de la temporada, los rumores de una cesión en enero toman fuerza y AS revela las condiciones económicas de la transferencia.

El diario con sede en Madrid señala que la cesión de “media temporada cuesta alrededor de 4.5 millones de euros”, una cifra que se desglosaría de la siguiente manera: tres millones al conjunto ‘Merengue’ por el préstamo, más 1.5 millones por el concepto de salario.

AS señala que el brasileño “va a dar prioridad a las ofertas que llegues desde fuera de España” y que lo más importante es “tener minutos”. Jugar a nivel Europa también estaría en planes del delantero quien sabe que debe revalorarse lejos del equipo blanco.