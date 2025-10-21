Real Madrid le abriría la puerta a Endrick en el mercado invernal

Oscar Sandoval

Endrick es considerado en Real Madrid un jugador de futuro, pero tiene poco presente en el equipo blanco y la idea de salir en busca de minutos comenzaría a rondar en su mente, en el club pensarían que un préstamo sería lo mejor para su crecimiento y le abrirían la puerta del Santiago Bernabéu en el mercado invernal.

Pasan los minutos, los partidos, torneos y diferentes complicaciones para Xabi Alonso, sin embargo, entre las opciones del técnico no aparece Endrick, o al menos así lo reflejan las estadísticas de cero minutos sobre el terreno de juego y la paciencia del juvenil comenzaría a agotarse.

Fabrizio Romano publicó en su cuenta de X que el delantero brasileño mantiene “conversaciones” para salir durante el próximo mercado y tener la participación que no tendrá en el equipo blanco que “está abierto a una cesión”.

Clubes como Real Sociedad, Olympique de Marsella y West Ham estarían vigilando de cerca las decisiones que se tomen en Madrid y levantarían la mano para recibir al atacante de 19 años hasta final de la presente temporada.