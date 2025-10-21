David Alaba, la nueva baja en la defensa del Real Madrid

Redacción FOX Deportes

David Alaba abandonó el duelo ante Getafe de la Jornada 9 de La Liga como precaución, pero todo indica que el austriaco presenta un problema muscular.

De acuerdo con reportes de diversos medios españoles, el defensa presenta fatiga muscular en el sóleo de la pierna derecha y aunque no es una lesión, sí requiere descanso.

Por ello, se espera que Alaba esté fuera de actividad alrededor de una semana, lo que significa que se perdería El Clásico de este fin de semana, en el que el Real Madrid, líder de la liga española, recibirá al Barcelona, segundo lugar del torneo.

El austriaco se suma a la lista de bajas en la defensa que incluye a Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Dani Carvajal.