Vendidas más de 1 millón de entradas para el Mundial 2026

Los países anfitriones son los que más entradas han adquirido

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, ya ha superado el millón de entradas vendidas para acudir al torneo tras el sorteo de preventa, siendo los países anfitriones los mayores compradores de la lista.

Según la información brindada este jueves por la FIFA, desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas.

"Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.

El 27 de octubre empezará el próximo periodo de venta. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo, tal y como informó la organización.  

Tras los tres países anfitriones, los países con más demanda han sido Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Con ustedes: TRIONDA, el balón oficial del Mundial 2026

Cuenta con los tres colores representativos de cada nación.
Cuenta con 4 paneles con figuras geométricas que reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de presentar el TRIONDA.
Tiene un sensor de movimiento que envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones.
Tiene costuras profundas para darle estabilidad cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica.
Los paneles forman un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.
Está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones con billete para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores; Inglaterra es la única europea que lo ha logrado hasta ahora.

"Me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después", con la organización en tres sedes, por primera vez en la historia, y la participación de 48 equipos, finalizó.

