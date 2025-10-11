Drama a lo grande en la victoria de Portugal

Redacción FOX Deportes

Portugal sufrió más de lo esperado pero consiguió una valiosa victoria 1-0 sobre Irlanda en el Estadio José Alvalade, dentro de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El tanto llegó en tiempo de compensación, cuando Rúben Neves apareció con un cabezazo tras un centro desde la derecha para darle los tres puntos al conjunto luso.

El encuentro fue cerrado, con una Irlanda ordenada que complicó los avances locales. Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de abrir el marcador al minuto 75 desde el punto penal, pero el arquero Caoimhín Kelleher adivinó la dirección y mantuvo el empate momentáneo. Portugal insistió hasta el final, con dominio del balón y varias llegadas sin precisión.

Irlanda mostró un desempeño combativo y generó peligro en contragolpes, aunque careció de contundencia en los últimos metros. Su defensa resistió casi todo el partido, pero un descuido en los minutos finales le costó caro ante un rival que nunca renunció al ataque.

Con este triunfo, Portugal mantiene el paso perfecto en su grupo y se acerca a la clasificación directa al Mundial. La selección de Roberto Martínez sigue invicta, con una defensa sólida y un mediocampo que marca el ritmo, mientras Ronaldo y compañía apuntan a cerrar la fase con puntaje ideal.