Bien merecida la primera derrota del Real Madrid en la Champions League

Redacción FOX Deportes

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, admitió que su equipo no creó las suficientes ocasiones en Anfield como para ganar un partido "muy parejo" por la Champions League, el cual se resolvió en favor del Liverpool con un solitario gol a los 61 minutos.

"Ha sido un partido muy parejo, en la segunda parte hemos cometido muchas faltas, muchos córneres, y ellos se han puesto por delante. Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso y creo que hemos visto un partido muy disputado. Por desgracia no hemos conseguido nada hoy", dijo Xabi tras la victoria de los 'Reds', definida por el cabezazo de Alexis Mac Allister.

Segunda derrota de la temporada para el Real Madrid, que marcha como líder de La Liga de España y llegaba con paso perfecto en la Champions.

Liverpool terminó con el invicto de Real Madrid en la Champions League Segunda victoria consecutiva de los ‘Reds’ sobre el ‘Rey de Europa’

"Lo hemos intentado por supuesto. Hemos llegado a la última línea, pero no hemos creado muchas ocasiones. Sabíamos que podía pasar, forma parte de los detalles que deciden estos partidos y hoy ha caído de su lado", dijo el entrenador luego del duelo por la cuarta decha de la fase de liga.

Bien merecida la derrota, pero el resultado pudo ser mucho más abultado de no ser por la gran actuación de Thibaut Courtois, el "mejor portero del mundo", según dijo el estratega, más allá de que el gol del argentino prácticamente entró por encima de la cabeza del arquero.

"No nos hemos encontrado nada nuevo porque sabíamos todo lo que tiene el Liverpool, pero bueno, quedan muchos puntos por delante", dijo el técnico tras su primera derrota en esta Champions League, luego de tres triunfos.