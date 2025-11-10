Oscar Sandoval
Real Madrid no corre riesgos con Thibaut Courtois y Fede Valverde
Courtois y Valverde se pondrán a punto para el duelo contra Elche
La Fecha FIFA llegó en buen momento para Thibaut Courtois y Fede Valverde quienes vienen arrastrando molestias musculares, terminaron el juego contra Rayo Vallecano encendiendo las alarmas, pero las pruebas médicas son positivas y ambos trabajarán en su recuperación para estar disponibles ante Elche.
Regresó la calma al entorno de Real Madrid luego de conocer el alcance de las lesiones que sufren Courtois y Valverde, los dos presentan molestias en la pierna derecha y no viajarán a la actividad internacional con su selección para seguir un plan de rehabilitación.
El diario Marca asegura que “su presencia ante Elche no corre peligro” y que tanto el portero, como el mediocampista, estarán disponibles para el regreso del conjunto ‘Merengue’ que jugará el próximo 23 de noviembre como visitante.
El club informó que a Courtois “se le ha diagnosticado una lesión en el muslo aductor de la pierna derecha” y a Valverde “en el músculo semimembranoso de la pierna derecha”, ambos pendientes de evolución, pero con opciones de estar listos cuando el equipo blanco retome los entrenamientos tras la Fecha FIFA.
